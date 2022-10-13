В Баку пассажир избил водителя за отказ остановиться в неположенном месте

В Баку пассажир автобуса №204 избил водителя за отказ остановиться в неположенном месте.

В Баку пассажир автобуса №204 избил водителя за отказ остановиться в неположенном месте.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве при главе Исполнительной власти города Баку.

Инцидент произошел накануне вечером в автобусе с государственным регистрационным номером 90VF933, принадлежащем ООО "Кянан-2000". Управляемое водителем Ягубом Ибадовым транспортное средство направлялось от станции метро "Короглу" в поселок Рамана. Стоявшие на обочине дороги за пределами остановки двое мужчин и женщина потребовали от водителя остановить автобус. Однако водитель остановил транспортное средство на автобусной остановке. Один из этих граждан нанес водителю телесные повреждения.

Водитель обратился в полицию, ведется расследование.