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В Баку пассажир избил водителя за отказ остановиться в неположенном месте

В Баку пассажир избил водителя за отказ остановиться в неположенном месте В Баку пассажир автобуса №204 избил водителя за отказ остановиться в неположенном месте.
Инфраструктура
13 октября 2022 г. 18:46
В Баку пассажир избил водителя за отказ остановиться в неположенном месте

В Баку пассажир автобуса №204 избил водителя за отказ остановиться в неположенном месте.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве при главе Исполнительной власти города Баку.

Инцидент произошел накануне вечером в автобусе с государственным регистрационным номером 90VF933, принадлежащем ООО "Кянан-2000". Управляемое водителем Ягубом Ибадовым транспортное средство направлялось от станции метро "Короглу" в поселок Рамана. Стоявшие на обочине дороги за пределами остановки двое мужчин и женщина потребовали от водителя остановить автобус. Однако водитель остановил транспортное средство на автобусной остановке. Один из этих граждан нанес водителю телесные повреждения.

Водитель обратился в полицию, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Dayanacaqdan kənarda avtobusa minmək istəyən şəxs sürücüyə xəsarət yetirib

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