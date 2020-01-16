В Баку парковка в разрешенных местах временно будет бесплатной

По многочисленным обращениям граждан Бакинское транспортное агентство приступило к установке на центральных улицах и проспектах информационных табло, оповещающих о местах бесплатной парковки.
Об этом Report сообщили в Агентстве.
В Агентстве отметили, что до определения Кабинетом министров стоимости, парковка будет бесплатной не только на участках, где установлены информационные таблички, но и в местах, где не предусмотрен запрет на стоянку.
"Вновь призываем водителей соблюдать требования закона "О дорожном движении", не препятствовать другим участникам движения, нарушая правила парковки", - говорится в сообщении Агентства.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости