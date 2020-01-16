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В Баку парковка в разрешенных местах временно будет бесплатной

В Баку парковка в разрешенных местах временно будет бесплатной

По многочисленным обращениям граждан Бакинское транспортное агентство приступило к установке на центральных улицах и проспектах информационных табло, оповещающих о местах бесплатной парковки. 

Об этом Report сообщили в Агентстве.

В Агентстве отметили, что до определения Кабинетом министров стоимости, парковка будет бесплатной не только на участках, где установлены информационные таблички, но и в местах, где не предусмотрен запрет на стоянку.

"Вновь призываем водителей соблюдать требования закона "О дорожном движении", не препятствовать другим участникам движения, нарушая правила парковки", - говорится в сообщении Агентства.

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