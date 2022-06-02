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В Баку отремонтированы улицы Ашрафа Юнусова и Рухуллы Ахундова

В Баку отремонтированы улицы Ашрафа Юнусова и Рухуллы Ахундова В соответствии с "Инвестиционной программой" на 2022 год Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило капитальный ремонт улиц Ашрафа Юнусова протяженностью 950 метров и Рухуллы Ахундова протяженностью 600 метров в поселке Бакиханов
Инфраструктура
2 июня 2022 г. 18:12
В Баку отремонтированы улицы Ашрафа Юнусова и Рухуллы Ахундова

В соответствии с "Инвестиционной программой" на 2022 год Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило капитальный ремонт улиц Ашрафа Юнусова протяженностью 950 метров и Рухуллы Ахундова протяженностью 600 метров в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, выполнены работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на улицах в соответствии со строительными нормами и правилами.

В настоящее время завершаются ремонтные работы на улицах Рамиза Гамбарова и Шамиля Камилова.

В соответствии с "Инвестиционной программой" на 2022 год в Сабунчинском районе в пяти поселках, включая поселок Бакиханова, проводится ремонт улиц и дорог общей протяженностью 12,7 км.

В прошлом году Агентство отремонтировало на территории района улицы общей протяженностью 9 км.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Əşrəf Yunusov və Ruhulla Axundov küçələri təmir olunub

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