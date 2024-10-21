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В Баку отремонтирована часть улицы Ахмеда Раджабли

В Баку отремонтирована часть улицы Ахмеда Раджабли В Баку отремонтирован участок улицы Ахмеда Раджабли протяженностью 810 метров - от улицы Джафара Хандана до проспекта Зии Буниятова.
Инфраструктура
21 октября 2024 г. 13:59
В Баку отремонтирована часть улицы Ахмеда Раджабли

В Баку отремонтирован участок улицы Ахмеда Раджабли протяженностью 810 метров - от улицы Джафара Хандана до проспекта Зии Буниятова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В ходе работ смотровые люки подземных коммуникаций были подняты до проектной высоты, а также нанесены горизонтальные разметки для обеспечения нормального передвижения автотранспортных средств.

Для завершения ремонтных работ в кратчайшие сроки и в соответствии с составленным графиком, агентство привлекло на территорию необходимое количество рабочей силы.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Əhməd Rəcəbli küçəsinin bir hissəsi təmir edilib

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