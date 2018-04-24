В Баку отмечаются задержки в движении автобусов

24 апреля, 2018 09:39

© Report/ Orkhan Azim Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "В Баку в движении автобусов отмечаются задержки". Об этом сообщил Report завотделом Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев. По его словам, задержки вызваны плотностью транспорта на столичных дорогах.