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    В Баку отмечаются задержки в движении автобусов

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "В Баку в движении автобусов отмечаются задержки".

    Об этом сообщил Report завотделом Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

    По его словам, задержки вызваны плотностью транспорта на столичных дорогах.

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