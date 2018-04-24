В Баку отмечаются задержки в движении автобусов

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "В Баку в движении автобусов отмечаются задержки".
Об этом сообщил Report завотделом Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.
По его словам, задержки вызваны плотностью транспорта на столичных дорогах.
Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "В Баку в движении автобусов отмечаются задержки".
Об этом сообщил Report завотделом Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.
По его словам, задержки вызваны плотностью транспорта на столичных дорогах.
Tural İbadlıАвтор новости
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