​В Баку отмечается интенсивное движение транспорта

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на улицах и проспектах Баку наблюдается относительно плотное движение транспортных средств. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По информации, движение транспорта носит интенсивный характер.

Так, на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), проспекте Зии Буньятова (в направлении круга "20 января"), улице Афияддина Джалилова (в направлении моста Джаваншир), проспекте Хатаи (напротив министерства образования), а также улицах Юсифа Сафарова и Рашида Бехбудова отмечается интенсивное движение автомобилей.