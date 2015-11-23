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    ​В Баку отмечается интенсивное движение транспорта

    На улицах и проспектах столицы наблюдается относительно плотное движение транспорта

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на улицах и проспектах Баку наблюдается относительно плотное движение транспортных средств. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    По информации, движение транспорта носит интенсивный характер.

    Так, на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), проспекте Зии Буньятова (в направлении круга "20 января"), улице Афияддина Джалилова (в направлении моста Джаваншир), проспекте Хатаи (напротив министерства образования), а также улицах Юсифа Сафарова и Рашида Бехбудова отмечается интенсивное движение автомобилей. 

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