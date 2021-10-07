В Баку открылся новый автобусный маршрут

В Баку открылся новый автобусный маршрут №196 в направлении пос. Сангачал – Центр обмена транспортом "Локбатан".

В Баку открылся новый автобусный маршрут №196 в направлении пос. Сангачал – Центр обмена транспортом "Локбатан".

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA), движение автобусов по маршрутам будет регулироваться в соответствии со спросом.

Помимо этого, с учетом многочисленных обращений граждан были внесены изменения в схемы движения регулярных маршрутов № 149 и 164. Согласно изменениям, конечным пунктом маршрута № 149 станет 20-й участок, а маршрута № 164 - поселок Локбатан (Дворец культуры).