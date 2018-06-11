В Баку открылись международные выставки по транспорту и логистике

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовали 17-я Каспийская международная выставка "Транспорт, транзит и логистика" (TransCaspian/Translogistica 2018) и 8-я Каспийская международная выставка "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт" (Road&Traffic 2018).

Как сообщает Report, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде отетил на церемонии, что правительство Азербайджана придает большое значение созданию безопасной транспортной системы в стране и развитию логистики.

"Азербайджан является инициатором и исполнителем ряда проектов в этой области. Более 90% перевозок страны в настоящее время приходится на автомобильный транспорт. С этой позиции пассажирам необходимо уделять особое внимание", - сказал он.

Р. Гулузаде рассказал о значении проекта Баку-Тбилиси-Карс: "Этот проект имеет особое значение для региона. В то же время Бакинский международный морской торговый порт является самым важным транспортным комплексом в регионе".