​В Баку открылись две новые станции метро

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В ЗАО "Бакинский метрополитен" сданы в эксплуатацию две станции фиолетовой линии. Как передает Report, сегодня состоялось открытие станций "Автовокзал" и "Мемар Аджеми-2".

Отметим, что строительство станции "Автовокзал" начато в 2009 году.

С 1 апреля в целях урегулирования движения пассажиров вход и выход на станции "Мемар Аджеми" поменяли местами. Так, станция "Мемар Аджеми" является переходной между двумя первыми станциями фиолетовой ветки - "Автовокзал" и "Мемар Аджеми-2". После сдачи в эксплуатацию новых станций в движении потоков пассажиров этих трех станций могли возникнуть проблемы, в связи с чем принято решение поменять вход и выход станции "Мемар Аджеми".

Станция "Мемар Аджеми-2" насчитывает пять этажей и несколько разноуровневых переходов. На станции имеются три входа-выхода. Здесь установлены четыре лифта, имеются автоматические системы защиты, системы связи, электрическое оборудование. На станции эскалаторы спускаются непосредственно к центру платформы, их число равно 17. Станция "Мемар Аджеми-2" является переходной с фиолетовой на зеленую ветку метрополитена.

На станции будут курсировать поезда, состоящие из семи вагонов, однако на первоначальном этапе количество вагонов равно пяти.

Фиолетовую линию, состоящую из 12 станций, планируется проложить до поселка Гарачухур.

В то же время, на станции "Автовокзал" имеются 8 входов-выходов. Здесь установлены 20 эскалаторов и 8 травелаторов, а также лифт для людей с ограниченными возможностями. Протяженность платформы обеих станций равна 144 м. На станции "Автовокзал" установлены две пирамиды, где один из выходов направлен в сторону Баладжаров, другой - Бакинского международного автовокзального комплекса.