​В Баку откроют еще одну станцию метро

"Строительство станции под условным названием "B3" на "Фиолетовой линии" Бакинского метрополитена предполагается завершить к 2020 году".

Как сообщает Report, об этом заявил зампред ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

По словам Х.Мамедова, на территории сейчас ведутся ремонтно-строительные работы.

Станция метро "B3" строится на улице Джалила Мамедгулузаде, недалеко от Военного госпиталя.

Отметим, что Бакинский метрополитен состоит из 25 станций, 1 электрического депо и 3 линий протяженностью 36,6 км. Согласно "Схеме концептуального развития" линий Бакинского метрополитена, в будущем общая сеть метрополитена будет состоять из 5-ти линий: 3-х действующих - Зеленой, Красной, Фиолетовой и 2-х новых - Голубой и Желтой, 76 станций, 6 электрических депо и линий метро протяженностью 119,1 километра. В перспективе планируется строительство 51 новой станции и прокладка линии метро протяженностью 84,3 км.