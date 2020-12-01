О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку организуют специальные полосы движения еще на 10 улицах и проспектах

В Баку организуют специальные полосы движения еще на 10 улицах и проспектах Полосы предназначены для движения регулярных и экспресс-автобусов и, при необходимости, оперативных транспортных средств. Движение других автомобилей по полосе запрещено
Инфраструктура
1 декабря 2020 г. 16:29
В Баку организуют специальные полосы движения еще на 10 улицах и проспектах

Комиссия по безопасности дорожного движения Кабинета министров Азербайджана положительно оценила организацию автобусных полос движения на 10 улицах и проспектах по предложению Бакинского транспортного агентства (BNA).

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы BNA Маис Агаев.

По его словам, речь идет в основном об улицах Микаила Гусейнова, Мухаммеда Хади, Музаффара Гасанова, Ахмеда Раджабли и Аббаса Мирзы Шарифзаде, а также проспектах Караева, Гянджи и Ататюрка: "На улице Гусейнова нанесена соответствующая разметка для создания специальных полос движения. В ближайшие дни на территории будут установлены специальные знаки. После этого требования по полосам считаются вступившими в законную силу”.

"Специальные полосы движения чрезвычайно важны во время пандемии коронавируса. Это позволяет увеличить скорость движения автобусов, чтобы пассажиры могли добираться до места назначения в максимально короткие сроки. Особое значение имеет наличие полосы движения на улице Гусейнова, так как через эту улицу проходит 6 маршрутных линий, связывающих центр города с населенными пунктами южной части города. По этим линиям автобусы двигались по вечерам, в часы пик, со скоростью около 6 км/ч, а интервалы по графику достигали 20 минут. После запуска полосы время ожидания сократится с 20 минут до 4 минут, в результате чего пассажиры только на этой улице сэкономят 16 минут своего времени. Кроме того, пассажиры, следовавшие в южном направлении от станции метро “28 мая”, смогут своевременно добираться домой”, - добавил М.Агаев.

По его словам, полосы предназначены для движения регулярных и экспресс-автобусов и, при необходимости, оперативных транспортных средств. Движение других автомобилей по полосе запрещено.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda daha 10 küçə və prospektdə xüsusi hərəkət zolaqları təşkil ediləcək

Новости партнеров

Самое читаемое

Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
26 ноября 2020 г. 16:53
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
ФотоМинобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
25 ноября 2020 г. 07:51
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
25 ноября 2020 г. 12:52
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
25 ноября 2020 г. 20:36
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
В Армении обнаружили тело российского военного
В Армении обнаружили тело российского военного
26 ноября 2020 г. 21:16
Аэропорты на освобожденных территориях Азербайджана войдут в реестр ИКАО 
Аэропорты на освобожденных территориях Азербайджана войдут в реестр ИКАО 
25 ноября 2020 г. 17:22
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi