В Баку организуют специальные полосы движения еще на 10 улицах и проспектах

Полосы предназначены для движения регулярных и экспресс-автобусов и, при необходимости, оперативных транспортных средств. Движение других автомобилей по полосе запрещено

Комиссия по безопасности дорожного движения Кабинета министров Азербайджана положительно оценила организацию автобусных полос движения на 10 улицах и проспектах по предложению Бакинского транспортного агентства (BNA).

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы BNA Маис Агаев.

По его словам, речь идет в основном об улицах Микаила Гусейнова, Мухаммеда Хади, Музаффара Гасанова, Ахмеда Раджабли и Аббаса Мирзы Шарифзаде, а также проспектах Караева, Гянджи и Ататюрка: "На улице Гусейнова нанесена соответствующая разметка для создания специальных полос движения. В ближайшие дни на территории будут установлены специальные знаки. После этого требования по полосам считаются вступившими в законную силу”.

"Специальные полосы движения чрезвычайно важны во время пандемии коронавируса. Это позволяет увеличить скорость движения автобусов, чтобы пассажиры могли добираться до места назначения в максимально короткие сроки. Особое значение имеет наличие полосы движения на улице Гусейнова, так как через эту улицу проходит 6 маршрутных линий, связывающих центр города с населенными пунктами южной части города. По этим линиям автобусы двигались по вечерам, в часы пик, со скоростью около 6 км/ч, а интервалы по графику достигали 20 минут. После запуска полосы время ожидания сократится с 20 минут до 4 минут, в результате чего пассажиры только на этой улице сэкономят 16 минут своего времени. Кроме того, пассажиры, следовавшие в южном направлении от станции метро “28 мая”, смогут своевременно добираться домой”, - добавил М.Агаев.

По его словам, полосы предназначены для движения регулярных и экспресс-автобусов и, при необходимости, оперативных транспортных средств. Движение других автомобилей по полосе запрещено.