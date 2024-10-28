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В Баку организованы бесплатные парковочные места

В Баку организованы бесплатные парковочные места Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта сообщило о создании первых в Баку бесплатных парковочных мест.
Инфраструктура
28 октября 2024 г. 12:44
В Баку организованы бесплатные парковочные места

Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта сообщило о создании первых в Баку бесплатных парковочных мест.

Как сообщили Report в Агентстве, всего организовано 94 парковочных места в 9 локациях города.

Бесплатные парковки появились во входящих в 4-ю зону улицах Микаила Усейнова и Агиля Гулиева в Сабаильском районе столицы. На этих территориях создана необходимая инфраструктура для размещения автомобилей.

"Работы по организации бесплатных парковочных мест продолжаются", - сообщили в Агентстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ilk dəfə ödənişsiz parklanma yerləri təşkil edilib

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