​В Баку организована выездная регистрация недвижимости

В Ясамальском районе города Баку организованы выездные службы для государственной регистрации квартир в разрешенных к эксплуатации зданиях, сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по вопросам имущества.

Стартовавший вчера процесс регистрации продлится до 29 декабря и охватит около 1300 квартир по 7 адресам: ул. Д. Буньядзаде, 11D (23 декабря), ул. М. Сеидова, квартал 3149 (24 декабря), Московский проспект, квартал 3168 (25 декабря), ул. Д. Буньядзаде, 15A (26 декабря), улица Д. Алиевой, 17 (27 декабря), пересечение улиц Талибли и Д. Буньядзаде (28 декабря), ул. З. Халилова, квартал 586 (29 декабря).

Желающие зарегистрировать свои квартиры должны предоставить удостоверения личности, выписки из протокола и финансовые справки в мобильный офис в эти даты с 9:00 до 17:00. Здесь же граждане могут получить ответы на вопросы о недвижимости.