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В Баку откроют новую маршрутную линию

В Баку откроют новую маршрутную линию В направлении Бакинского железнодорожного вокзала - школы № 11 организована новая регулярная маршрутная линия под номером 27.
Инфраструктура
20 марта 2022 г. 17:50
В Баку откроют новую маршрутную линию

В направлении Бакинского железнодорожного вокзала - школы № 11 организована новая регулярная маршрутная линия под номером 27.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Маршрут будет открыт с завтрашнего дня с учетом многочисленных обращений граждан.

Благодаря новому маршруту, граждане смогут добраться до учебных заведений, объектов общественного питания, расположенных на улицах Мурада Гафура, Заура Нудиралиева, Джейхуна Гаджибейли, а также до м/ст "28 мая" из жилого массива под названием “Чермет”.

Начальная остановка маршрута - улица Мурада Гафура (школа № 11), а конечная - улица Сулеймана Рагимова (Бакинский железнодорожный вокзал).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yeni marşrut xətti təşkil edilib

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