В Баку откроют новую маршрутную линию

В направлении Бакинского железнодорожного вокзала - школы № 11 организована новая регулярная маршрутная линия под номером 27.

В направлении Бакинского железнодорожного вокзала - школы № 11 организована новая регулярная маршрутная линия под номером 27.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Маршрут будет открыт с завтрашнего дня с учетом многочисленных обращений граждан.

Благодаря новому маршруту, граждане смогут добраться до учебных заведений, объектов общественного питания, расположенных на улицах Мурада Гафура, Заура Нудиралиева, Джейхуна Гаджибейли, а также до м/ст "28 мая" из жилого массива под названием “Чермет”.

Начальная остановка маршрута - улица Мурада Гафура (школа № 11), а конечная - улица Сулеймана Рагимова (Бакинский железнодорожный вокзал).