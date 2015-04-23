Определены маршруты движения автобусов в Баку во время I Европейских игр

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Определены маршруты движения и количество автобусов, соединяющих объекты, в которых будут проходить спортивные соревнования во время I Европейских игр в Баку. По 43 маршрутным линиям будут курсировать 863 автобуса.

Как сообщили Report в ООО "Бакинский пассажирский транспорт", в то же время, если возникнет дополнительная необходимость в перевозке зрителей, по 5 новым маршрутным линиям будет запущено 96 автобусов.

Напомним, что в черте города по маршрутным линиям №61 и №65 курсирует 50 новых современных автобусов марки Isuzu.