​В Баку ограничивается движение на кольцевой дороге на пересечении двух улиц

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня в связи с проводимыми ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта ремонтными работами временно ограничивается движение транспортных средств на кольцевой дороге на пересечении улиц Микаила Алиева и Рустама Рустамова в Низаминском районе города Баку. Ремонтные работы планируется завершить в течение двух дней.

Об этом сообщили Report в "Азерйолсервисе".

Отметим, что в рамках комплексных мероприятий продолжаются ремонтно-строительные работы на участке улицы Микаила Алиева между улицами Мехди Аббасова и Рустама Рустамова. Сейчас ведутся работы по укладке 36,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 1 375 м, шириной 26,5 м. Движение на указанной территории ограничено.