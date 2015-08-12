В Баку ограничат движение еще на одной дороге

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Движение транспортных средств на улице Наджафгулу Рафиева, соединяющем проспекты Бабека и Нобеля, будет постепенно ограничено в связи с проводимыми здесь ремонтно-строительными работами.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерйолсервис", движение будет ограничено 13-14 августа в связи с обновлением асфальтобетонного покрытия улицы. На период проведения ремонтных работ водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами.

Отметим, что на улице протяженностью 1 070 м, шириной 16 м планируется укладка асфальтобетонного покрытия на площади 19,5 тыс. кв. м.

Кроме того, на улице Н.Рафиева ведутся работы по замене старых бордюров на новые. По краям дороги уже установлены новые бордюры протяженностью приблизительно 2 200 погонных м. В необходимых местах установлена система отвода дождевых стоков, заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий.