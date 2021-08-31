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В Баку ограничили движение транспорта в направлении круга "20 Января"

В Баку ограничили движение транспорта в направлении круга "20 Января" В столице с пересечения Тбилисского проспекта и улицы Джавадхана в направлении круга "20 Января" временно ограничено движение транспортных средств.
Инфраструктура
31 августа 2021 г. 09:56
В Баку ограничили движение транспорта в направлении круга 20 Января

В столице с пересечения Тбилисского проспекта и улицы Джавадхана в направлении круга "20 Января" временно ограничено движение транспортных средств.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Причина закрытия связана с тем, что ночью на круге "20 Января" перевернулся грузовой автомобиль, в результате чего на проезжую часть вылилось большое количество масла. В настоящее время к месту происшествия привлечена спецтехника соответствующих структур, на дороге проводятся работы по очистке.

В связи с перекрытием дороги временно изменена схема движения автобусов по регулярным маршрутным линиям, проходящим по данной территории. Движение автобусов организовано через другие улицы и проспекты.

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Версия на азербайджанском языке Фото“20 Yanvar” dairəsi istiqamətində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb

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