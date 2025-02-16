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Ограничения на движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг сняты

Ограничения на движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг сняты В Баку ограничено движение транспорта на пересечении улиц Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова.
Инфраструктура
16 февраля 2025 г. 13:06
Ограничения на движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг сняты

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ на перекрестке улиц Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова в Насиминском районе снято ограничение на движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана.

11:50

В Баку ограничено движение транспорта на пересечении улиц Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортном МВД, в Насиминском районе Баку, на пересечении улиц Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова, проводятся ремонтные работы.

В связи с этим введены ограничения на движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг.

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