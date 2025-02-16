Ограничения на движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг сняты

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ на перекрестке улиц Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова в Насиминском районе снято ограничение на движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг.
Как передает
11:50
В Баку ограничено движение транспорта на пересечении улиц Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова.
Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортном МВД, в Насиминском районе Баку, на пересечении улиц Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова, проводятся ремонтные работы.
В связи с этим введены ограничения на движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг.