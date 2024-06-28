В Баку ограничено движение автобусов на двух проспектах

В связи с проведением ремонтных работ на дорогах столицы с сегодняшнего дня до 06:00 часов 30 июня будет полностью ограничено движение транспортных средств по проспекту Парламента и проспекту Ататюрка в направлении станции метро “Гянджлик”.

В связи с проведением ремонтных работ на дорогах столицы с сегодняшнего дня до 06:00 часов 30 июня будет полностью ограничено движение транспортных средств по проспекту Парламента и проспекту Ататюрка в направлении станции метро “Гянджлик”.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Регулярные автобусные маршруты № 3, 18, 39 и 205, проезжающие по Парламентскому проспекту, будут двигаться по улицам Микаила Мушфига и Мехди Гусейна. Маршруты № 3, 7A, 7B, 9, 26, 33, 67, 85, 93, 199, 202 и 211, проезжающие по проспекту Ататюрка, будут двигаться по проспекту Азадлыг и улицам Агасадыга Герайбейли, Гасана Алиева, Ахмеда Раджабли, Фатали хана Хойского и Ибрагимпаши Дадашова.