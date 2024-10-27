В Баку ограничен въезд в Ичеришехер и на улицу Азиза Алиева

С сегодняшнего дня в Баку ограничено движение автомобилей от пересечения улицы Истиглалият с проспектом Азербайджан до улицы Азиза Алиева.

С сегодняшнего дня в Баку ограничено движение автомобилей от пересечения улицы Истиглалият с проспектом Азербайджан до улицы Азиза Алиева.

Как сообщает Report , улица Азиза Алиева закрыта для движения автомобилей в целях организации остановок для туристических автобусов на площади перед воротами Гоша Гала.

Въезд на территорию Ичеришехер ограничен для всех транспортных средств, за исключением транспортных средств жителей и расположенных здесь дипломатических представительств, оперативных, технических, жилищно-коммунальных служб и предназначенных для управления цепочкой поставок предприятий. Въезд указанных транспортных средств в Ичеришехер будет разрешен с проспекта Нефчиляр.

На территории планируется также создать пешеходную зону и полосы микромобильности.

Отметим, что многократное увеличение транспортного и пешеходного потока на улицах и проспектах Баку, в частности в центральной части города, в последние годы создает серьезные препятствия для мобильности населения и становится источником опасности для участников дорожного движения.

Ограничение автомобильного движения на улице Азиза Алиева создаст условия для расширения пешеходной зоны, начинающейся с улицы Низами, и продления линий микромобильности до Приморского национального парка, соединяя их с существующей полосой на улице Истиглалият.

Таким образом, в центральной части города образуется большая пешеходная зона.