В Баку ограничат движение в связи с подготовкой к "Формуле-1"

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit объявила об ограничении движения транспорта на одном из участков трека в связи с проведением в усиленном режиме подготовительных работ к соревнованиям Гран-при, запланированным 23-25 июня в столице.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, участок ул. Хагани между пр. Азадлыг и ул.Рашида Бейбудова с 05:00 утра 3 июня и до ночи 4 июня будет закрыт для движения. Водителей просят воспользоваться альтернативными дорогами.