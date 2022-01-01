В Баку ограничат движение транспорта на одной из дорог

2 января в Баку с 12:00 до вечера будут проведены работы по ремонту системы освещения в первом туннеле, расположенном на участке проспекта Зии Буниятова от дорожной развязки Кёроглу в направлении круга 20 Января.

2 января в Баку с 12:00 до вечера будут проведены работы по ремонту системы освещения в первом туннеле, расположенном на участке проспекта Зии Буниятова от дорожной развязки Кёроглу в направлении круга 20 Января.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В течение указанного периода движение автотранспорта по туннелю будет временно ограничено и перенаправлено на боковую дорогу проспекта.

"Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения в указанном районе в течение указанного времени. Приносим извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть", - отмечается в сообщении.