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В Баку ограничат движение транспорта на одной из дорог

В Баку ограничат движение транспорта на одной из дорог 2 января в Баку с 12:00 до вечера будут проведены работы по ремонту системы освещения в первом туннеле, расположенном на участке проспекта Зии Буниятова от дорожной развязки Кёроглу в направлении круга 20 Января.
Инфраструктура
1 января 2022 г. 17:58
В Баку ограничат движение транспорта на одной из дорог

2 января в Баку с 12:00 до вечера будут проведены работы по ремонту системы освещения в первом туннеле, расположенном на участке проспекта Зии Буниятова от дорожной развязки Кёроглу в направлении круга 20 Января.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В течение указанного периода движение автотранспорта по туннелю будет временно ограничено и перенаправлено на боковую дорогу проспекта.

"Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения в указанном районе в течение указанного времени. Приносим извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bu yolda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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