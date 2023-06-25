О нас

В Баку ограничат движение по части проспекта Азадлыг

В Баку ограничат движение по части проспекта Азадлыг С 23:00 26 июня до 06:00 27 июня на проспекте Азадлыг (Насиминский район, участок дороги от пересечения с улицей Михаила Каверочкина до пересечения с улицей Иззета Гамидова) в Баку будет полностью ограничено движение транспортных средств в связи с проведе
Инфраструктура
25 июня 2023 г. 14:52
В Баку ограничат движение по части проспекта Азадлыг

С 23:00 26 июня до 06:00 27 июня на проспекте Азадлыг (Насиминский район, участок дороги от пересечения с улицей Михаила Каверочкина до пересечения с улицей Иззета Гамидова) в Баку будет полностью ограничено движение транспортных средств в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Агентство рекомендует водителям в указанное время быть внимательными при движении по названному отрезку пути, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами в соответствии с временно установленными на территории дорожными знаками.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakının Azadlıq prospektinin bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Самое важное

Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание генерал-майор
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"
25 июня 2023 г. 14:32
Комиссия: Компания, действующая в Союдлю, обязана полностью соблюдать экологические нормы
Комиссия: Компания, действующая в Союдлю, обязана полностью соблюдать экологические нормы
25 июня 2023 г. 13:59
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
25 июня 2023 г. 13:54
В Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя
В Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя
25 июня 2023 г. 09:25
Комиссия: В селе Союдлю взяты образцы воды и почвы
Комиссия: В селе Союдлю взяты образцы воды и почвы
24 июня 2023 г. 18:48
В Азербайджане учреждена Стипендия имени Гейдара Алиева
В Азербайджане учреждена "Стипендия имени Гейдара Алиева"
24 июня 2023 г. 17:39
Глава МИД озвучил условие Азербайджана для возобновления движения по Лачынской дороге
Глава МИД озвучил условие Азербайджана для возобновления движения по Лачынской дороге
24 июня 2023 г. 17:10
Верховному главнокомандующему продемонстрировали имеющиеся в арсенале азербайджанской армии ударные дроны и БПЛА
Верховному главнокомандующему продемонстрировали имеющиеся в арсенале азербайджанской армии ударные дроны и БПЛА
23 июня 2023 г. 19:44
Ильхам Алиев: Если Армения не будет уважать свою подпись, то последствия будут плачевными
Ильхам Алиев: Если Армения не будет уважать свою подпись, то последствия будут плачевными
23 июня 2023 г. 15:25
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
23 июня 2023 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi