​​​​​​​В Баку ограничат движение автотранспорта на круге 20 Января

С 10 по 11 ноября на пересечении улиц Алы Мустафаева и Джейхуна Салимова в Насиминском районе Баку будет ограничено движение автотранспорта.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Сообщается, что движение транспорта будет ограничено с 08:00 10 ноября до 17:00 следующего дня в связи с ремонтными работами на путепроводе на данном перекрестке.
Агентство рекомендует водителям воспользоваться альтернативными маршрутами на период проведения ремонтных работ.