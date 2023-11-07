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​​​​​​​В Баку ограничат движение автотранспорта на круге 20 Января

​​​​​​​В Баку ограничат движение автотранспорта на круге 20 Января С 10 по 11 ноября на пересечении улиц Алы Мустафаева и Джейхуна Салимова в Насиминском районе Баку будет ограничено движение автотранспорта.
Инфраструктура
7 ноября 2023 г. 13:46
​​​​​​​В Баку ограничат движение автотранспорта на круге 20 Января

С 10 по 11 ноября на пересечении улиц Алы Мустафаева и Джейхуна Салимова в Насиминском районе Баку будет ограничено движение автотранспорта.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что движение транспорта будет ограничено с 08:00 10 ноября до 17:00 следующего дня в связи с ремонтными работами на путепроводе на данном перекрестке.

Агентство рекомендует водителям воспользоваться альтернативными маршрутами на период проведения ремонтных работ.

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Версия на азербайджанском языке Bakının "20 Yanvar" dairəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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