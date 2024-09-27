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В Баку ограничат движение автомобилей на дороге Бинагади-Балаханы

В Баку ограничат движение автомобилей на дороге Бинагади-Балаханы 11:25
Инфраструктура
27 сентября 2024 г. 11:41
В Баку ограничат движение автомобилей на дороге Бинагади-Балаханы

30 сентября с 06:00 на участке автомобильной дороги Бинагади-Балаханы, известном как "Балаханский круг", ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В рамках проекта строительства новой автомобильной дороги Бёюкшор-Пиршаги-Бильгях движение транспортных средств на дороге Бинагади-Балаханы будет частично ограничено и перенаправлено на другие полосы на участках, где ведутся строительные работы, сообщили в ведомстве

Ведомство в связи с этим призывает водителей следовать требованиям временных дорожных знаков.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Binəqədi-Balaxanı yolunda avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

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