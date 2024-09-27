В Баку ограничат движение автомобилей на дороге Бинагади-Балаханы

11:25

30 сентября с 06:00 на участке автомобильной дороги Бинагади-Балаханы, известном как "Балаханский круг", ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В рамках проекта строительства новой автомобильной дороги Бёюкшор-Пиршаги-Бильгях движение транспортных средств на дороге Бинагади-Балаханы будет частично ограничено и перенаправлено на другие полосы на участках, где ведутся строительные работы, сообщили в ведомстве

Ведомство в связи с этим призывает водителей следовать требованиям временных дорожных знаков.