В Баку объявлен конкурс на еще три регулярных маршрута

Бакинское транспортное агентство, подведомственное агентству наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, на основе поступивших обращений граждан объявило конкурс в связи с еще тремя регулярными маршрутн

Бакинское транспортное агентство, подведомственное агентству наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, на основе поступивших обращений граждан объявило конкурс в связи с еще тремя регулярными маршрутными линиями, деятельность которых была проанализирована и выявлены недостатки в выполнении пассажирских перевозок.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, это регулярные маршруты под номерами 134, 168 и 169.

Конкурс проводится в соответствии с "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам на регулярных внутригородских (внутрирайонных), междугородных (межрайонных) и международных маршрутах", утвержденными решением Постановления Кабинета Министров от 3 апреля 2009 года. Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в Агентство.