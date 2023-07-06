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В Баку объявлен конкурс на еще три регулярных маршрута

В Баку объявлен конкурс на еще три регулярных маршрута Бакинское транспортное агентство, подведомственное агентству наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, на основе поступивших обращений граждан объявило конкурс в связи с еще тремя регулярными маршрутн
Инфраструктура
6 июля 2023 г. 14:41
В Баку объявлен конкурс на еще три регулярных маршрута

Бакинское транспортное агентство, подведомственное агентству наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, на основе поступивших обращений граждан объявило конкурс в связи с еще тремя регулярными маршрутными линиями, деятельность которых была проанализирована и выявлены недостатки в выполнении пассажирских перевозок.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, это регулярные маршруты под номерами 134, 168 и 169.

Конкурс проводится в соответствии с "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам на регулярных внутригородских (внутрирайонных), междугородных (межрайонных) и международных маршрутах", утвержденными решением Постановления Кабинета Министров от 3 апреля 2009 года. Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в Агентство.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha 3 müntəzəm marşrut xətti ilə bağlı müsabiqə elan edilib

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