О нас

В Баку обсудили переход к устойчивому строительству с нулевым выбросом углерода

В Баку обсудили переход к устойчивому строительству с нулевым выбросом углерода В рамках подготовки к конференции COP29, которая состоится в ноябре этого года в Баку, президент COP29 Мухтар Бабаев и лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи встретились с представителями государственного и частного секторов в сфере строител
Инфраструктура
30 июля 2024 г. 17:38
В Баку обсудили переход к устойчивому строительству с нулевым выбросом углерода

В рамках подготовки к конференции COP29, которая состоится в ноябре этого года в Баку, президент COP29 Мухтар Бабаев и лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи встретились с представителями государственного и частного секторов в сфере строительства.

Как сообщает Report, в круглом столе на тему "Устойчивое зеленое строительство в Азербайджане" приняли участие представители местных и зарубежных строительных компаний, а также соответствующих государственных структур.

Целью мероприятия является объединение местных строительных компаний, строительно-производственных предприятий, иностранных компаний и экспертов, а также представителей государственных органов и создание платформы для сотрудничества в переходе к устойчивому строительству с нулевым выбросом углерода.

В ходе мероприятия обсуждались возможности декарбонизации, экологические преимущества перехода на низкоэмиссионные строительные материалы и потенциальные трудности на этом пути, а также проделанная и запланированная работа в направлении борьбы с изменением климата.

Участники круглого стола выразили поддержку усилиям по ограничению выбросов углерода в стране, и отметили, что учитывают роль строительного сектора в повышении энергоэффективности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоCOP29 Presidency holds round table on Sustainable Built Environment in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda sıfır karbonlu tikintiyə keçid platformasının yaradılması müzakirə olunub

Другие новости из категории

Число резидентов Агдамского промпарка достигло 27
Число резидентов Агдамского промпарка достигло 27
30 июля 2024 г. 15:29
По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы
По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы
30 июля 2024 г. 14:32
В Баку движение автомобилей на улице Зарифы Алиевой будет частично ограничено
В Баку движение автомобилей на улице Зарифы Алиевой будет частично ограничено
30 июля 2024 г. 14:21
Рафал Поборски: Азербайджан и Польша имеют идеальное расположение, чтобы стать транспортными хабами
Рафал Поборски: Азербайджан и Польша имеют идеальное расположение, чтобы стать транспортными хабами
30 июля 2024 г. 14:16
Крановое судно Атлет-8 капитально отремонтировано
Крановое судно "Атлет-8" капитально отремонтировано
30 июля 2024 г. 13:45
В Азербайджане подписана Декларация устойчивого зеленого строительства
ФотоВ Азербайджане подписана Декларация устойчивого зеленого строительства
30 июля 2024 г. 12:35
Анар Гулиев: На долю городов приходится более 40% эмиссии парниковых газов
Анар Гулиев: На долю городов приходится более 40% эмиссии парниковых газов
30 июля 2024 г. 11:51
Мухтар Бабаев: Доля строительного сектора в эмиссии составляет 21%
Мухтар Бабаев: Доля строительного сектора в эмиссии составляет 21%
30 июля 2024 г. 11:00
Швейцария запрещает въезд некоторым поездам из Германии
Швейцария запрещает въезд некоторым поездам из Германии
30 июля 2024 г. 09:46
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
30 июля 2024 г. 08:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi