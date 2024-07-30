В Баку обсудили переход к устойчивому строительству с нулевым выбросом углерода

В рамках подготовки к конференции COP29, которая состоится в ноябре этого года в Баку, президент COP29 Мухтар Бабаев и лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи встретились с представителями государственного и частного секторов в сфере строител

В рамках подготовки к конференции COP29, которая состоится в ноябре этого года в Баку, президент COP29 Мухтар Бабаев и лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи встретились с представителями государственного и частного секторов в сфере строительства.

Как сообщает Report, в круглом столе на тему "Устойчивое зеленое строительство в Азербайджане" приняли участие представители местных и зарубежных строительных компаний, а также соответствующих государственных структур.

Целью мероприятия является объединение местных строительных компаний, строительно-производственных предприятий, иностранных компаний и экспертов, а также представителей государственных органов и создание платформы для сотрудничества в переходе к устойчивому строительству с нулевым выбросом углерода.

В ходе мероприятия обсуждались возможности декарбонизации, экологические преимущества перехода на низкоэмиссионные строительные материалы и потенциальные трудности на этом пути, а также проделанная и запланированная работа в направлении борьбы с изменением климата.

Участники круглого стола выразили поддержку усилиям по ограничению выбросов углерода в стране, и отметили, что учитывают роль строительного сектора в повышении энергоэффективности.