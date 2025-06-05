В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
4. Проспект Хатаи, в направлении рынка "Шярг базары";
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
10. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
12. Круг "20 Января".