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В Баку не разрешена сдача в эксплуатацию 67 зданий

В Баку не разрешена сдача в эксплуатацию 67 зданий 67 зданий, построенных в Баку в годы независимости, до сих пор не разрешены к сдаче эксплуатации.
Инфраструктура
7 июля 2023 г. 15:52
В Баку не разрешена сдача в эксплуатацию 67 зданий

67 зданий, построенных в Баку в годы независимости, до сих пор не разрешены к сдаче эксплуатации.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственного Агентства по контролю за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям Эльхан Асадов в Баку на заседании на тему ”Необходимость применения единой договорной формы между субъектами строительного сектора, проблемы, вызванные нерегулируемыми отношениями в секторе, и пути их решения".

19 февраля 2019 года президент страны подписал указ “Об упрощении выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых многоквартирных домов”.

"В ходе исполнения указа в собственность собственников жилья было передано более 8 миллионов квадратных метров жилой площади. Таким образом, около 85 тысяч семей получили право собственности на свои квартиры. К сожалению, эксплуатация 67 зданий до сих пор не разрешена. Для этого тоже есть причины. Надеемся, что этот вопрос тоже найдет свое решение", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yeni tikilmiş 67 binanın istismarına icazə verilməyib

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