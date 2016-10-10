В Баку напротив министерства транспорта отмечается плотное движение

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта) Баку отмечается плотный транспортный поток.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на улице Узеира Гаджибейли, улице Юсифа Сафарова (перед Центральной больницей нефтяников в направлении центра), проспекте Бабека, улице Афияддина Джалилова, проспекте Зии Бунъятова (относительная плотность), улице Аббаскули ага Бакиханова (в направлении парка Измир), пересечении улицы Казыма Казымзаде с улицей Ульви Бунъятзаде, Бинагадинском шоссе (на пересечении с улицей Джафара Хандана) наблюдается плотное движение автомобилей.