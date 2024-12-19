О нас

В Баку начинается строительство новой автомобильной дороги

В Баку начинается строительство новой автомобильной дороги 13:28
Инфраструктура
19 декабря 2024 г. 14:02
В Баку начинается строительство новой автомобильной дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству новой автомобильной дороги, проходящей параллельно проспекту Зии Буньядова и до станции метро "Кёроглу".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Этот проект направлен на снижение транспортной загруженности и повышение безопасности движения на проспектах Гейдара Алиева и Зии Буньядова.

Проект предусматривает прямое соединение ключевых транспортных путей, оптимизацию улично-дорожной сети, создание альтернативных маршрутов и завершение схемы транспортного планирования в районе.

Новая дорога станет продолжением ул. Гасана Алиева до ул. Юсифа Везира Чеменземинли, соединяясь с ул. Алескера Гаибова и Халила Рзы Улутюрка. Это позволит разгрузить пересечения улицы Тебриз с улицами Ага Нематуллы и Ахмеда Раджабли, а также улучшить движение вокруг станции метро "Нариманов".

Проект обеспечит беспрепятственное движение транспорта от районов станций метро "Гянджлик" и "Нариманов" в направлении станции метро "Кёроглу".

Общая протяженности шестиполосной новой дороги составит 3896 метров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda yeni avtomobil yolunun tikintisinə başlanılır, Keşlə bazarı sökülür

Другие новости из категории

По маршруту Баку-Агстафа назначены дополнительные ж/д рейсы
По маршруту Баку-Агстафа назначены дополнительные ж/д рейсы
19 декабря 2024 г. 12:51
Дорога Баку-Шамахы очищена от снега
Дорога Баку-Шамахы очищена от снега
19 декабря 2024 г. 10:09
Госагентство обратилось к водителям, направляющимся в Шушу
Госагентство обратилось к водителям, направляющимся в Шушу
19 декабря 2024 г. 08:53
В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки
ФотоВ Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки
19 декабря 2024 г. 08:19
На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку снижен скоростной режим
На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку снижен скоростной режим
18 декабря 2024 г. 23:21
Азербайджан и Иран обсудили развитие Южного грузового терминала
Азербайджан и Иран обсудили развитие Южного грузового терминала
18 декабря 2024 г. 17:52
АЖД переименовали одну из дочек
АЖД переименовали одну из "дочек"
18 декабря 2024 г. 17:33
Порт Клайпеды ведет работу по привлечению грузов из Азербайджана и стран ЦА 
Порт Клайпеды ведет работу по привлечению грузов из Азербайджана и стран ЦА 
18 декабря 2024 г. 17:13
Талех Зиядов: Озеленение Среднего коридора освободит грузоперевозки от углеродного налога
Талех Зиядов: "Озеленение" Среднего коридора освободит грузоперевозки от углеродного налога
18 декабря 2024 г. 16:34
АЖД завершил реставрацию вагонов для маршрута Баку-Балакян-Баку
АЖД завершил реставрацию вагонов для маршрута Баку-Балакян-Баку
18 декабря 2024 г. 14:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi