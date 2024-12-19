В Баку начинается строительство новой автомобильной дороги

13:28

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству новой автомобильной дороги, проходящей параллельно проспекту Зии Буньядова и до станции метро "Кёроглу".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Этот проект направлен на снижение транспортной загруженности и повышение безопасности движения на проспектах Гейдара Алиева и Зии Буньядова.

Проект предусматривает прямое соединение ключевых транспортных путей, оптимизацию улично-дорожной сети, создание альтернативных маршрутов и завершение схемы транспортного планирования в районе.

Новая дорога станет продолжением ул. Гасана Алиева до ул. Юсифа Везира Чеменземинли, соединяясь с ул. Алескера Гаибова и Халила Рзы Улутюрка. Это позволит разгрузить пересечения улицы Тебриз с улицами Ага Нематуллы и Ахмеда Раджабли, а также улучшить движение вокруг станции метро "Нариманов".

Проект обеспечит беспрепятственное движение транспорта от районов станций метро "Гянджлик" и "Нариманов" в направлении станции метро "Кёроглу".

Общая протяженности шестиполосной новой дороги составит 3896 метров.