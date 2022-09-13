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В Баку начинается ремонт на еще одном участке проспекта Фатали хана Хойского

В Баку начинается ремонт на еще одном участке проспекта Фатали хана Хойского Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) в ночь с 13 на 14 сентября начинает ремонтные работы на участке проспекта Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку, расположенном между улицами Кероглу Рагимова и Ашыга Моллы Джумы.
Инфраструктура
13 сентября 2022 г. 14:07
В Баку начинается ремонт на еще одном участке проспекта Фатали хана Хойского

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в ночь с 13 на 14 сентября начинает ремонтные работы на участке проспекта Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку, расположенном между улицами Кероглу Рагимова и Ашыга Моллы Джумы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

Согласно информации, ремонтные работы будут проводиться только в ночное время. Их планируется завершить 18 сентября.

В течение указанного периода на территории будет действовать только частичное ограничение.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Fətəli xan Xoyski prospektinin daha bir hissəsinin təmirinə başlanılır

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