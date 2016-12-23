В Баку начата подготовка к строительству новых станций метро

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Вдоль проспекта Нобеля в Баку планируется строительство трех новых станций метро. Одна из них будет расположена в "Белом городе", вторая – перед нефтеперегонным заводом, третья – у круга "Наргиля". Эта линия будет подсоединена к станции "Ази Асланов" ("Ази Асланов-2").

Как сообщает Report, об этом рассказал руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

"В продолжение зеленой ветки метро в будущем будет проложена новая линия от станции "Хатаи" до "Ази Асланова". Вдоль проспекта Нобеля планируется прокладка трех новых линий. Одна из станций будет расположена в "Белом городе", вторая – перед нефтеперегонным заводом, третья – у круга "Наргиля". Работы по подготовке к строительству второй станции под условным названием "E-15" уже начались. В дальнейшем мы приступим к прокладке тоннеля от станции "E-15" до "Хатаи". Затем начнутся работы по прокладке тоннеля от "E-15" до строящейся станции "Ази Асланов-2". В будущем на линии от "Хатаи" до "Ази Асланова" будут расположены три станции".

"Концептуальная схема развития линий Бакинского метрополитена предусматривает превращение зеленой ветки в кольцевую. Станция "Ази Асланов-2" будет в форме кольца подсоединена к станциям "Короглу" и "Дарнагюль". Это будущие планы. Сейчас главным является завершение реконструкции станции "Хатаи" и начало строительства тоннелей и станций", - добавил Н.Пашаев.