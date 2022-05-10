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В Баку начался капитальный ремонт улицы, соединяющей два крупных проспекта

В Баку начался капитальный ремонт улицы, соединяющей два крупных проспекта Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту улицы Музаффера Нариманова в Наримановском районе Баку.
Инфраструктура
10 мая 2022 г. 17:20
В Баку начался капитальный ремонт улицы, соединяющей два крупных проспекта

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту улицы Музаффера Нариманова в Наримановском районе Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в агентстве.

Эта улица, длина которой составляет 1 830 метров, имеет важное значение для связки проспектов Гейдара Алиева и Зии Буниятова.

В соответствии с завершением работ в рамках "Инвестиционной программы" 2022 года в Наримановском районе предусмотрен капитальный ремонт проспекта Фатали хана Хойского, а также улиц Алиашрафа Ализаде, Ульви Буниятзаде, Масуда Ализаде, Абдульазала Демирчизаде, Телета Шыхалиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda iki böyük prospekti əlaqələndirən küçənin əsaslı təmiri başlayıb

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