В Баку начался капитальный ремонт улицы, соединяющей два крупных проспекта

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту улицы Музаффера Нариманова в Наримановском районе Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту улицы Музаффера Нариманова в Наримановском районе Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в агентстве.

Эта улица, длина которой составляет 1 830 метров, имеет важное значение для связки проспектов Гейдара Алиева и Зии Буниятова.

В соответствии с завершением работ в рамках "Инвестиционной программы" 2022 года в Наримановском районе предусмотрен капитальный ремонт проспекта Фатали хана Хойского, а также улиц Алиашрафа Ализаде, Ульви Буниятзаде, Масуда Ализаде, Абдульазала Демирчизаде, Телета Шыхалиева.