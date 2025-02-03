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В Баку началось строительство новой автодороги

В Баку началось строительство новой автодороги На трассе длиной 3,9 км планируется построить 4 тоннеля общей протяженностью 2 210 метров и 3 подземных пешеходных перехода общей протяженностью 112 метров.
Инфраструктура
3 февраля 2025 г. 16:22
В Баку началось строительство новой автодороги

В Баку началось строительство новой автодороги до станции метро "Кероглу".

Об этом Report сообщили в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Новая дорога строится параллельно проспектам Гейдара Алиева и Зии Буниятова.

В настоящий момент ведется строительство участка дороги от улицы Академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова. Данный участок дороги будет иметь 6 полос движения.

На трассе длиной 3,9 км планируется построить 4 тоннеля общей протяженностью 2 210 метров и 3 подземных пешеходных перехода общей протяженностью 112 метров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yeni yolun inşasına start verilib

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