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В Баку началось создание инфраструктуры микромобильности

В Баку началось создание инфраструктуры микромобильности На территории Приморского бульвара стартовали работы по созданию инфраструктуры для средств микромобильности (велосипедов, скутеров).
Инфраструктура
14 марта 2024 г. 15:34
В Баку началось создание инфраструктуры микромобильности

На территории Приморского бульвара стартовали работы по созданию инфраструктуры для средств микромобильности (велосипедов, скутеров).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, на начальном этапе протяженность дорожки на территории бульвара составит около 2 200 метров (от Морского вокзала до круга Азнефть). Она будет соединена с велосипедными полосами, проложенными на других улицах и проспектах.

Начальный этап реализуемого AYNA проекта микромобильности охватывает в основном центральные части столицы - улицу Истиглалият, проспект Азербайджан, улицу Мирзааги Алиева, проспект Бюльбюля, улицу Фикрета Амирова и часть территории бульвара.

На следующих этапах планируется проложить дорожки на всей территории бульвара. В рамках проводимых работ будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки в целях безопасности, построены пандусы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda mikromobillik üçün infrastrukturun yaradılmasına başlanılıb

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