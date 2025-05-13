О нас

В Баку начал работу Авиационный энергетический форум IATA

В Баку начал работу Авиационный энергетический форум IATA В Баку начал работу Авиационный энергетический форум IATA
Инфраструктура
13 мая 2025 г. 10:27
В Баку начал работу Авиационный энергетический форум IATA

В Баку при поддержке Azerbaijan Airlines (AZAL), входящий в состав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON Holding), начал свою работу Авиационный энергетический форум (AEF) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Как сообщает Report, это значимое международное мероприятие проводится в Азербайджане с 13 по 15 мая 2025 года.

Впервые проводимый на территории Кавказа и Каспийского региона, AEF является ключевой отраслевой площадкой для мирового авиационного топливного сообщества. Форум представляет собой уникальную платформу для обсуждения энергетических вызовов, с которыми сталкивается современная авиация, и для укрепления глобального сотрудничества между авиаперевозчиками, поставщиками Устойчивого Авиационного Топлива (SAF) и другими стратегическими партнерами IATA. Кроме того, мероприятие способствует формированию партнёрских связей на пути к достижению цели авиации по нулевым выбросам CO2 к 2050 году.

На церемонии открытия, в своей приветственной речи, президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев отметил важность проведения одного из самых значимых мероприятий международной авиационной топливной отрасли именно в Баку:

"Проведение столь значимого форума в Баку является отражением растущей стратегической роли нашей страны в глобальной авиационной отрасли и в процессе энергетического перехода, а также подтверждает активное участие Азербайджана в формировании повестки устойчивого авиационного развития. Устойчивое авиационное топливо признано ключевым фактором на пути к достижению нулевых выбросов CO2 к 2050 году. Мы гордимся, что Баку выступает важной платформой для международного взаимодействия. В свою очередь, AZAL останется приверженным поддержке декарбонизации авиационной отрасли и будет последовательно развивать собственную повестку в сфере устойчивого развития".

На форуме собрались около 800 зарегистрированных участников, включая представителей из более чем 60 стран и более 70 авиакомпаний. В течение трёх дней - с 13 по 15 мая - в рамках AEF будут проведены многочисленные панельные дискуссии, сессии на технические и коммерческие темы. Кроме того, участники смогут пообщаться с представителями спонсоров в выставочной зоне, ознакомиться с инновационными подходами и наладить новые деловые контакты.

Отметим, что AEF, будучи ведущим отраслевым мероприятием мирового авиационного топливного сообщества, проводится по приглашению исключительно для членов IATA и ее стратегических партнеров в топливной сфере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке IATA Aviation Energy Forum kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda IATA-nın Aviasiya Enerji Forumu başlayıb

Другие новости из категории

IATA: Авиационный рынок Азербайджана опережает глобальные темпы роста
IATA: Авиационный рынок Азербайджана опережает глобальные темпы роста
13 мая 2025 г. 10:53
AZAL пополнит свой флот более чем 30 самолетами нового поколения к 2030 году
AZAL пополнит свой флот более чем 30 самолетами нового поколения к 2030 году
13 мая 2025 г. 10:50
AZAL стремится стать ведущей устойчивой авиационной экосистемой Евразии
AZAL стремится стать ведущей устойчивой авиационной экосистемой Евразии
13 мая 2025 г. 10:30
ЕБРР: Средний коридор открывает новые перспективы для транспортного сектора Азербайджана
ЕБРР: Средний коридор открывает новые перспективы для транспортного сектора Азербайджана
13 мая 2025 г. 09:07
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
13 мая 2025 г. 08:41
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы
12 мая 2025 г. 18:41
Поезда по маршруту Баку-Гябяля-Баку будут курсировать в выходные в обоих направлениях
Поезда по маршруту Баку-Гябяля-Баку будут курсировать в выходные в обоих направлениях
12 мая 2025 г. 18:33
ADSEA: Уровень воды в реке Кура поднялся, но угрозы наводнения нет
ADSEA: Уровень воды в реке Кура поднялся, но угрозы наводнения нет
12 мая 2025 г. 16:14
AZAL поэтапно возобновляет полеты в Индию и Пакистан
AZAL поэтапно возобновляет полеты в Индию и Пакистан
12 мая 2025 г. 14:19
В Баку завершается реконструкция на улице шехида Эльмаза Гаджиева
ФотоВ Баку завершается реконструкция на улице шехида Эльмаза Гаджиева
12 мая 2025 г. 09:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi