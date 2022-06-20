О нас

В Баку наблюдаются задержки в движении автобусов

В Баку наблюдаются задержки в движении автобусов В настоящее время в Баку на ряде регулярных маршрутных линий наблюдаются задержки в движении автобусов.
Инфраструктура
20 июня 2022 г. 15:19
В Баку наблюдаются задержки в движении автобусов

В настоящее время в Баку на ряде регулярных маршрутных линий наблюдаются задержки в движении автобусов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Сообщается, что в настоящее время в столице на пересечении улиц академика Гасана Алиева и братьев Новрузовых и до пересечения с улицей Хана Шушинского наблюдается плотность движения.

В результате в интервале движения автобусов, курсирующих по регулярным маршрутным линиям номер 61, 83, 6, 13 наблюдается задержка на 18-20 минут.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda bir sıra marşrut xətlərinin hərəkət intervallarında gecikmələr var

Другие новости из категории

Президент выделил средства на строительство автодороги в Агстафе
Президент выделил средства на строительство автодороги в Агстафе
20 июня 2022 г. 14:24
AZAL будет чаще летать из Баку в Анталью и обратно
AZAL будет чаще летать из Баку в Анталью и обратно
20 июня 2022 г. 13:19
Посредством миль-муганского коллектора промыто 262 тыс. га засоленных почв
Посредством миль-муганского коллектора промыто 262 тыс. га засоленных почв
20 июня 2022 г. 10:26
БТА: Заторы на дорогах привели к задержкам движения автобусов
ФотоБТА: Заторы на дорогах привели к задержкам движения автобусов
20 июня 2022 г. 10:07
Бакинский порт расширяет торговые возможности с сухопутными портами Узбекистана
Бакинский порт расширяет торговые возможности с сухопутными портами Узбекистана
18 июня 2022 г. 16:07
Обсужден общий план освобожденных от оккупации территорий
ФотоОбсужден общий план освобожденных от оккупации территорий
18 июня 2022 г. 15:29
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14
На реконструкцию системы водоснабжения и канализации в Забрате будет потрачено 8,8 млн манатов
На реконструкцию системы водоснабжения и канализации в Забрате будет потрачено 8,8 млн манатов
18 июня 2022 г. 10:14
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
17 июня 2022 г. 19:11
Вступил в силу новый порядок въезда из Азербайджана в Россию
Вступил в силу новый порядок въезда из Азербайджана в Россию
17 июня 2022 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi