В Баку наблюдаются пробки в шести направлениях

На ряде дорог Баку наблюдается интенсивное движение транспорта.

На ряде дорог Баку наблюдается интенсивное движение транспорта.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.

В настоящее время пробки наблюдаются на следующих дорогах:

1. Основная дорога проспекта Гейдара Алиева в направлении центра;

2. Вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева в направлении центра;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в сторону станции метро "20 Января";

4. Проспект Зии Бунъядова - от пересечения с улицей Ахмада Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5. Проспект Тбилиси - от пересечения с улицей Измира до станции метро "20 Января";

6. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра.