В Баку наблюдаются пробки в шести направлениях

На ряде дорог Баку наблюдается интенсивное движение транспорта.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.
В настоящее время пробки наблюдаются на следующих дорогах:
1. Основная дорога проспекта Гейдара Алиева в направлении центра;
2. Вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева в направлении центра;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в сторону станции метро "20 Января";
4. Проспект Зии Бунъядова - от пересечения с улицей Ахмада Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Проспект Тбилиси - от пересечения с улицей Измира до станции метро "20 Января";
6. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра.