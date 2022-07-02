В Баку наблюдается задержка автобусов по 19 маршрутным линиям

В Баку наблюдается задержка автобусов по 19 маршрутным линиям.

Из-за наблюдаемых на некоторых улицах и проспектах столицы заторов в настоящее время в движении автобусов по ряду направлений наблюдаются задержки.

Об этом сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно информации Единого диспетчерского центра, всего задержка наблюдается в движении 21 автобуса по 19 регулярным маршрутам.

В движении автобусов по регулярным маршрутам № 64, 15, 7А, 44, 60, 22, 11, 49, 40, 51, 81, 30 и 62 на проспекте Гара Гараева от станции метро "Халглар достлугу" до станции метро "Нефтчиляр" наблюдается задержка в 15-18 минут.

В движении автобусов по регулярным маршрутам № 10, 5, 88, 125, 127 и 18 на улице Зарифы Алиевой начиная с пересечения с проспектом Азадлыг до пересечения с проспектом Нефтчиляр в направлении круга Азнефть наблюдается задержка 13-19 минут.