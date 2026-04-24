    • 24 апреля, 2026
    • 08:35
    В Баку наблюдается интенсивное движение на ряде дорог и проспектов

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    - Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    - Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

    - Шоссе Баку–Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    - Улица Короглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    - Проспект Тбилиси, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    - Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    - Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    - Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    - Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    - Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    - 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    - Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    - Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    - Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть".

    Последние новости

    21:39

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

    Происшествия
    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    В регионе
    21:13

    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    Армия
    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    Другие страны
    20:37

    Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии

    Спорт
    20:23

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:14
    Фото

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей