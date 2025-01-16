В Баку по итогам Х заседания руководителей таможенных служб ОТГ подписан ряд документов

В Баку на заседании руководителей таможенных служб ОТГ подписаны документы

В Баку по итогам Х заседания руководителей таможенных служб Организации тюркских государств (ОТГ) подписан ряд документов.

Как сообщает Report, в частности подписаны Протокол X заседания, технические условия обмена информацией между таможенными администрациями стран ОТГ, а также План действий по внедрению процедуры e-TIR в соответствии с Конвенцией МДП (1975, Женева).

Документы были подписаны председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахином Багировым, генеральным секретарем ОТГ Кубанычбеком Омуралиевым, заместителем председателя Комитета государственных доходов Казахстана Кайратом Жумагуловым, председателем Государственной таможенной службы Кыргызстана Саматом Исабековым, заместителем министра торговли и руководителем Таможенной администрации Турции Сезаи Учармаком, председателем Таможенного комитета при Узбекистана Акмалхуджой Мавлоновым.