Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Баку на выходных пройдет ремонт дорог на трех центральных улицах

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проведет в выходные ремонт дорог на трех улицах в Баку для обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, ремонтные работы будут проводиться на улицах Самеда Вургуна (участок между улицами Салатын Аскеровой и Физули), Рашида Бехбудова (участок между улицами 28 Мая и Шамси Бадалбейли), а также на основной и боковой дороге проспекта Гейдара Алиева (участок между улицами Музаффара Нариманова и Алескера Гаибова, в направлении города)

    Работы начнутся сегодня в 23:00, и их завершение планируется к 07:00 26 апреля. На улице Рашида Бехбудова подготовительные работы начнутся раньше.

    Ввиду обновления асфальтобетонного покрытия по указанным адресам движение транспортных средств будет частично и полностью ограничено.

    "Водителей просят в указанный период заблаговременно использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения, чтобы избежать образования заторов", - говорится в сообщении.

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Ремонт дорог Ограничение движения
    Bakıda 3 ünvanda rahat gediş-gəliş üçün təmir işləri aparılacaq

