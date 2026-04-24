В Баку на выходных пройдет ремонт дорог на трех центральных улицах

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проведет в выходные ремонт дорог на трех улицах в Баку для обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, ремонтные работы будут проводиться на улицах Самеда Вургуна (участок между улицами Салатын Аскеровой и Физули), Рашида Бехбудова (участок между улицами 28 Мая и Шамси Бадалбейли), а также на основной и боковой дороге проспекта Гейдара Алиева (участок между улицами Музаффара Нариманова и Алескера Гаибова, в направлении города)

Работы начнутся сегодня в 23:00, и их завершение планируется к 07:00 26 апреля. На улице Рашида Бехбудова подготовительные работы начнутся раньше.

Ввиду обновления асфальтобетонного покрытия по указанным адресам движение транспортных средств будет частично и полностью ограничено.

"Водителей просят в указанный период заблаговременно использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения, чтобы избежать образования заторов", - говорится в сообщении.