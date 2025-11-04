В Баку на всех станциях метро доступна оплата проезда банковскими картами с NFC
- 04 ноября, 2025
- 16:30
ЗАО "Бакинский метрополитен" внедрило очередное новшество, отвечающее требованиям цифрового мира.
Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, отныне пассажиры столичного метрополитена на всех станциях получили возможность оплачивать проезд любыми банковскими картами азербайджанских банков с поддержкой технологии NFC, а также через Apple Pay и Google Pay.
Параллельно продолжает действовать оплата через BakiKart, BirBank и M10.
При использовании NFC пассажирам будет предоставлена возможность совершить разовый проезд даже при нулевом балансе банковской карты. Однако, если баланс не будет пополнен, оплата картой будет автоматически заблокирована.
