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В Баку на улице Фатали хана Хойского появится четвертая полоса движения

В Баку на улице Фатали хана Хойского появится четвертая полоса движения 17:51
Инфраструктура
30 мая 2025 г. 18:08
В Баку на улице Фатали хана Хойского появится четвертая полоса движения

В Баку на улице Фатали хана Хойского будет организована четвертая полоса движения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта (AYNA).

Решение принято в связи с транспортной перегрузкой на участке, где с улицы Ахмед-бека Агаоглу, а также проспектов Вагифа и Ататюрка шесть полос сливаются в три полосы движения.

Дополнительные заторы возникают у парковки рядом с торговым центром Gənclik Mall, где посетители блокируют проезд, включая выделенную автобусную полосу.

"Для решения проблемы предусмотрены следующие меры: создание специальной остановочной площадки (drop-off) у входа в торговый центр, оптимизация разворотного участка и переразметка проезжей части с расширением с трех до четырех полос. Новая схема движения направлена на снижение заторов и обеспечение бесперебойного движения индивидуального и общественного транспорта. Все изменения основаны на расчетах специалистов AYNA", - добавили в агентстве.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Fətəli xan Xoyski küçəsində 4 hərəkət zolağı olacaq

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