В Баку на улице Фатали хана Хойского появится четвертая полоса движения

17:51

В Баку на улице Фатали хана Хойского будет организована четвертая полоса движения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта (AYNA).

Решение принято в связи с транспортной перегрузкой на участке, где с улицы Ахмед-бека Агаоглу, а также проспектов Вагифа и Ататюрка шесть полос сливаются в три полосы движения.

Дополнительные заторы возникают у парковки рядом с торговым центром Gənclik Mall, где посетители блокируют проезд, включая выделенную автобусную полосу.

"Для решения проблемы предусмотрены следующие меры: создание специальной остановочной площадки (drop-off) у входа в торговый центр, оптимизация разворотного участка и переразметка проезжей части с расширением с трех до четырех полос. Новая схема движения направлена на снижение заторов и обеспечение бесперебойного движения индивидуального и общественного транспорта. Все изменения основаны на расчетах специалистов AYNA", - добавили в агентстве.