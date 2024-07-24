В Баку на улице Ахмеда Раджабли ограничено движение транспорта

В Баку в связи с ремонтными работами на дорогах движение транспортных средств ограничено на улице Ахмеда Раджабли (участок от улицы Тебриза до улицы Фатали хана Хойского).

В Баку в связи с ремонтными работами на дорогах движение транспортных средств ограничено на улице Ахмеда Раджабли (участок от улицы Тебриза до улицы Фатали хана Хойского).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, из-за введенного ограничения движение регулярных автобусных маршрутов №2, 5, 9, 11 и 24 организовано альтернативно через улицы Ага Нейматуллы, Улугбека, Фатали хана Хойского и Фаига Юсифова.