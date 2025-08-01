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В Баку на улице Абдуррагим бека Хагвердиева ограничат движение транспорта

В Баку на улице Абдуррагим бека Хагвердиева ограничат движение транспорта С 08:00 2 августа до 22:00 3 августа на улице Абдуррагим бека Хагвердиева (на участке от проспекта Мятбуат до проспекта Иншаатчылар) в Ясамальском районе Баку будет частично ограничено движение транспортных средств в связи с ремонтными работами.
Инфраструктура
1 августа 2025 г. 17:04
В Баку на улице Абдуррагим бека Хагвердиева ограничат движение транспорта

С 08:00 2 августа до 22:00 3 августа на улице Абдуррагим бека Хагвердиева (на участке от проспекта Мятбуат до проспекта Иншаатчылар) в Ясамальском районе Баку будет частично ограничено движение транспортных средств в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"В связи с проведением ремонтных работ на указанном участке дороги водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а также временных дорожных знаков", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsinin bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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