В Баку на улице Абдуррагим бека Хагвердиева ограничат движение транспорта

С 08:00 2 августа до 22:00 3 августа на улице Абдуррагим бека Хагвердиева (на участке от проспекта Мятбуат до проспекта Иншаатчылар) в Ясамальском районе Баку будет частично ограничено движение транспортных средств в связи с ремонтными работами.

С 08:00 2 августа до 22:00 3 августа на улице Абдуррагим бека Хагвердиева (на участке от проспекта Мятбуат до проспекта Иншаатчылар) в Ясамальском районе Баку будет частично ограничено движение транспортных средств в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"В связи с проведением ремонтных работ на указанном участке дороги водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а также временных дорожных знаков", - говорится в сообщении.