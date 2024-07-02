В Баку на улице Абдуррагим бека Ахвердиева организована автобусная полоса движения

На улице Абдуррагим бека Ахвердиева в Ясамальском районе Баку (от проспекта Иншаатчылар до проспекта Метбуат) организована автобусная полоса движения.
Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
На данном участке дороги нанесены разметочные линии в соответствии с требованиями автобусной полосы, и устанавливаются соответствующие дорожные знаки.
В AYNA отметили, что по указанной улице автобусы проходят ежедневно 1 123 раза, и работы по обеспечению непрерывности автобусных полос будут проводиться также на других улицах и проспектах города.