В Баку на улице Абдуррагим бека Ахвердиева организована автобусная полоса движения

На улице Абдуррагим бека Ахвердиева в Ясамальском районе Баку (от проспекта Иншаатчылар до проспекта Метбуат) организована автобусная полоса движения.

На улице Абдуррагим бека Ахвердиева в Ясамальском районе Баку (от проспекта Иншаатчылар до проспекта Метбуат) организована автобусная полоса движения.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

На данном участке дороги нанесены разметочные линии в соответствии с требованиями автобусной полосы, и устанавливаются соответствующие дорожные знаки.

В AYNA отметили, что по указанной улице автобусы проходят ежедневно 1 123 раза, и работы по обеспечению непрерывности автобусных полос будут проводиться также на других улицах и проспектах города.