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В Баку на улице Абдуррагим бека Ахвердиева организована автобусная полоса движения

В Баку на улице Абдуррагим бека Ахвердиева организована автобусная полоса движения На улице Абдуррагим бека Ахвердиева в Ясамальском районе Баку (от проспекта Иншаатчылар до проспекта Метбуат) организована автобусная полоса движения.
Инфраструктура
2 июля 2024 г. 17:43
В Баку на улице Абдуррагим бека Ахвердиева организована автобусная полоса движения

На улице Абдуррагим бека Ахвердиева в Ясамальском районе Баку (от проспекта Иншаатчылар до проспекта Метбуат) организована автобусная полоса движения.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

На данном участке дороги нанесены разметочные линии в соответствии с требованиями автобусной полосы, и устанавливаются соответствующие дорожные знаки.

В AYNA отметили, что по указанной улице автобусы проходят ежедневно 1 123 раза, и работы по обеспечению непрерывности автобусных полос будут проводиться также на других улицах и проспектах города.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsində avtobus zolağı təşkil edilib

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