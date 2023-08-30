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В Баку на участке проспекта Нефтчиляр будет ограничено движение транспорта

В Баку на участке проспекта Нефтчиляр будет ограничено движение транспорта Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проведет работы по нанесению дорожной разметки на участке проспекта Нефтчиляр - от Бакинского морского вокзала до улицы Юсифа Сафарова.
Инфраструктура
30 августа 2023 г. 10:25
В Баку на участке проспекта Нефтчиляр будет ограничено движение транспорта

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проведет работы по нанесению дорожной разметки на участке проспекта Нефтчиляр - от Бакинского морского вокзала до улицы Юсифа Сафарова.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

Сообщается, что с учетом интенсивности движения работы будут проводиться поочередно в дневное и ночное время. Нанесение линий горизонтальной разметки будет вестись с 10:00 до 16:00 и с 23:00 30 августа до 05:00 31 августа. В связи с этим движение по отдельным полосам будет частично ограничено.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Neftçilər prospektinin bir hissəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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